Романтичното приключение "Ергенът:Любов в рая" е почти на своя финал, а многобройните обрати - възходи и падения в отношенията, емоциите и постъпките на участниците, са все още бушуващи спомени в съзнанията на повечето от тях. Сълзи, признания и разочарования - станахме свидетели на истински хаос във вилата на любовта. Но едно момиче не спира да е на кръстопът между разума и сърцето си. Орлин или Тихомир ще избере Натали?

Разум, сърце и едно момиче между тях

Синеоката хореографката определено се загуби във вихрушката от мисли и емоции по време на романтичните изживявания в Родос. Още от началото на предаването, тя показа ясно, че изпитва силни симпатии към музикалния продуцент Орлин, но тези чувства бързо бяха разклатени от появата на други хора и промяната в събитията около Натали. Привлечена от Орлин, но и с вътрешен порив да опознае същността на някои от новите участници, Нати определено успя да обърка Орли и да го накара да се съмнява в истиността на нейните намерения към него.

Но кога нещата ескалираха?

С появата на Тихомир във вилата, динамиката между Орлин и Натали тотално се измени. Русокосата Нати бързо си падна по Тишо и дори излезе на среща с него, въпреки недоволството на Орли. Защо? Може би, защото е имала нужда от разширена комуникация в изолирана среда като тяхната. А може би наистина е била объркана още от самото начало.

Токсично ли е поведението на Натали спрямо Орлин и Тихомир?

