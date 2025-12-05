Участниците в имението на любовта се носят на крилете на щастието – заради това, че са намерили своята половинка и дори са имали възможността да я представят на близките си. Това обаче не важи за трима от тях, които все още не са сигурни в чувствата си и продължават да се лутат сред неяснота и крайни състояния.

Става дума, разбира се, за Натали, Орлин и Тихомир.

Все пак най-трудно е на Натали – защото на нея се пада нелеката задача да се запознае с родителите не на един, а на цели двама души.

Тихомир се среща с майка си и е откровен: „Имам симпатии само към една девойка, към нея съм се ориентирал“, споделя той. „Тя е много усмихнато момиче, позитивна, с цветни очи, убеден съм, че би ти харесала.“

Фитнес инструкторът обаче не пропуска да разкаже и, че ситуацията между него и избраницата му е сложна – тъй като има намесен и трети човек.Майка му остава учудена, но въпреки това с усмивка приема Натали. „Супер сладки сте, много си подхождате“, казва тя.

„Мисля, че майка ми много хареса Нати“, заяви убедено Тихомир в края на срещата.

Снимка: bTV

Не по-малко емоционална е срещата между Орлин и неговите родители. Всъщност, той е единственият участник, който се вижда и с двамата си родители. И бърза да представи Натали, която твърди, че е „изключително притеснена“.

Оказва се, че притесненията на хореографката са излишни. Родителите на Орлин я приемат положително и дори казват, че се радват, че двамата са се намерили.

Тъжното обаче е, че в края на емоционалния за всички участници ден в „Ергенът: Любов в рая“, Натали остава единствената, която не се чува със своите близки. Тя така и не успява да се свърже с майка си – нещо, което истински я натъжава, защото вярва, че именно тя може да ѝ помогне в трудния емоционален избор.

Какво още се случи до края на вечерта и у кого Натали намери утеха. И как отново се задълбочи любовният триъгълник – вижте във видеото:

