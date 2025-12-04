Финалът на романтичното приключение „Ергенът: Любов в рая“ наближава, а емоциите са все така нестихващи – понякога объркани, понякога категорични. Дойде и време хореографката да сподели всичко онова, което чувства към Орлин в специално любовно писмо.

Натали признава, че се страхува, но искрена ли е?

С ефирна зелена рокля и стилна опашка, Натали посрещна вече далеч по-уверено поредния сблъсък с чувствата си. Тя написа писмо до Орлин, в което му споделя за личните си страхове и всички емоции, които е изпитала към него по време на предаването. Но дали беше напълно честна – гласувайте в анкетата най-отдолу.

Част от нещата, които Натали написа:

„Аз бях готова да не говоря с Тихомир заради теб.“

„Съдбата ни даде втори шанс.“

„Искам да съм ти най-големия фен, докато свириш!“

„Тъжно ми е и ме боли, че не ме разбираш.“

Погледа и жестовете на Нати обаче все още издават вътрешна несигурност и колебание между Орли и Тишо. Едно сърце, разпокъсано между двама и постоянно лутане в различни посоки. Няма да е лесно, но избор предстои.

Кого ще избере Натали, гласувайте тук:

Искрена ли беше Нати в писмото си до Орлин - тук:

Искрена ли беше Натали в писмото си до Орлин? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK