Финалът на романтичното приключение „Ергенът: Любов в рая“ наближава, а емоциите са все така нестихващи – понякога объркани, понякога категорични. Дойде и време хореографката да сподели всичко онова, което чувства към Орлин в специално любовно писмо.
Натали признава, че се страхува, но искрена ли е?
С ефирна зелена рокля и стилна опашка, Натали посрещна вече далеч по-уверено поредния сблъсък с чувствата си. Тя написа писмо до Орлин, в което му споделя за личните си страхове и всички емоции, които е изпитала към него по време на предаването. Но дали беше напълно честна – гласувайте в анкетата най-отдолу.
Част от нещата, които Натали написа:
„Аз бях готова да не говоря с Тихомир заради теб.“
„Съдбата ни даде втори шанс.“
„Искам да съм ти най-големия фен, докато свириш!“
„Тъжно ми е и ме боли, че не ме разбираш.“
Погледа и жестовете на Нати обаче все още издават вътрешна несигурност и колебание между Орли и Тишо. Едно сърце, разпокъсано между двама и постоянно лутане в различни посоки. Няма да е лесно, но избор предстои.
Кого ще избере Натали
Искрена ли беше Нати в писмото си до Орлин
