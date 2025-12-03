Натали продължава да се лута между двата си избора - Орлин и Тихомир. В епизод 63 тя прекара значително повече време с Тихомир, който определено не се отказва от нея, въпреки сложността на отношенията им с Орлин.

Хореографката разкри пред фитнес инструктора, че харесва смелостта, която проявява спрямо нея, въпреки че не вижда точно това, което търси:

"Като жена, малко или много искам някой да ме дръпне за ръката и да ми каже "Аз те искам!

Двамата продължи разговора си на терасата, където Тихомир предприе сериозна крачка. Той се опита да скъси дистанцията и да целуне Натали.

Как реагира тя - вижте тук:

По-късно те отново се усамотиха в стаята на Натали. Той ѝ призна, че се чувства добре в рая и не би искал да си тръгва.

"Виждам, че имам шанс и затова не се отказвам", допълни фитнес инструкторът.

Хореографката се почувства разколебана пред камерите. Тя му сподели, че е видяла симпатиите му още когато Радо се е "закачал" с нея.

Как продължи разговорът им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK