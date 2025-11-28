Сюжетът на "Ергенът: Любов в рая" винаги успява да изненада зрителите. В епизод 61 Орлин покани Дениз да поговорят, а това предизвика множество цветни реакции. Ето за какво си говориха.

"Налей му акъл", извика се Киара.

Междувременно Виктор коментира пред камерите, че това е поредното "жалко и неосъзнато" действие от страна на музикалния продуцент.

Натали пък каза, че това е част от техен бас:

"Той знае, че Виктор няма много големи симпатии към него, а той по принцип не би направил нещо подобно, и просто за шегата да покани Дениз."

Орлин сподели на психоложката, че е усетил, че тя му е симпатизирала на банкета и потърси нейната гледна точка. Двамата успяха да си поговорят за "казуса" му с Натали.

Той ѝ призна, че е бил готов да си тръгне с нея още преди 2 седмици, но сега е объркан от нейните действия. Музикалният продуцент се замисли, че може би с нея идват от "два различни свята".

"Ако съм в такава ситуация, в каквато си ти, не бих се чувствала никак добре. Бих се чувствала, че човекът до мен не ме уважава, не ме почита. Затова така се разпалвах. Вината при теб е, че го позволяваш", отговори му Дениз.

Как продължи разговора им - вижте в следващото видео.

