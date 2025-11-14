След напрежението между Филипа и Йовица и Дениз и Виктор в предишните епизоди, двете двойки обсъдиха поведението на "противниците" си. Изглежда емоциите все още кипят, а разбира се, всеки си има своята гледна точка.

Дениз и Виктор прекараха спокойна сутрин в компанията си. Двамата подхванаха все още актуалната тема, а именно "дали Филипа и Йовица изпитват негативни чувства към тях".

"Може би те се оглеждат в нас на първо място, тъй като виждат, че ние реално се харесваме, за разлика от тях. Другото, което е, те се чувстват застрашени от нас, защото ние ги разобличихме", каза психоложката пред камерите.

Другата двойка също прекара хармонична сутрин - със закуска на брега на морето. Те осъзнаха, че всички са "срещу тях", но това не ги смущава.

"Ако той иска да е арогантен и да влиза в скандали с нас, ще получи точно това, което дава - ние винаги връщаме огледално на това, което ни се дава", сподели художника.

Още от разговора на Дениз и Виктор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

