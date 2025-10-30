След напрегнатия ден за Дениз и Виктор, които не си говориха, предприемачът отстъпи и предложи на психоложката да поговорят. Двамата се отделиха от останалите, за да обсъдят проблема си.

Ергенът реши да не увърта и директно ѝ сподели за нещата, които не му харесват, а именно, че тя не комуникира добре, според неговите разбирания. Дениз обаче остана объркана и не разбра неговите мотиви.

Предприемачът отново засегна темата за това, че тя е "известна и харесвана" и ѝ сподели, че не иска да я "преследва". Той продължи, че тя подхожда агресивно към него и не проявява разбиране. Дениз не отстъпи и категорично отрече някога да е показвала грубо отношение към него, като не можа да сдържи емоциите си и се разплака.

"Ти имаш някакви страхове явно, за които аз не съм виновна. Не е нормално, защото на мен пък ми писна някой да има някакви неоснователни страхове, за които аз не съм виновна и аз не съм длъжна", разчувства се психоложката.

Той ѝ предложи време, за да си "помисли" дали да му даде роза на следващата церемония, но тя отсече:

"Не, ти си помисли!"

След като приключиха разговора си, двамата отидоха към вилата. Благовеста видя, че Дениз плаче и ѝ предложи своето рамо.

Сдобриха ли се Дениз и Виктор - вижте в следващото видео.

