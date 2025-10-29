Нещата изглеждаха повече от прекрасни за Дениз и Виктор в епизод 38, но в 39-ти има осезаемо напрежение между двойката. Тя се беше оплакала пред редакторите на предаването, че с Виктор не са си говорили от сутринта, но това мълчание вече продължава доста дълго.

Психоложката сподели за проблема с комуникацията си на Благовеста, а предприемачът на Петър.

В разговора си с актьора, Виктор видимо беше ядосан и объркан за това, което се случва в отношенията им.

"Трябва да ѝ вадя думите от устата с ченгел и се сърди като малко дете", заяви той.

Предприемачът продължи да обяснява какъв е коренът на проблема им на Петър, а именно, че Дениз не комуникира достатъчно добре и му дава неясни сигнали. Всичко е започнало с разговора им да спят заедно предходната вечер.

След като той ѝ разкри, че е влюбен в нея, сега остава несигурен в намеренията ѝ. Той сподели на актьора, че иска да ѝ даде ултиматум, като подчерта, че най-вероятно не би приел розата ѝ.

Има ли вина психоложката?

Гледната точка на Дениз - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

