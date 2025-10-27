Вечерите в имението на любовта, безспорно, са най-интересни. Защото събират всички участници на едно място - и те, под влиянието на емоциите от деня или от коктейлите, който държат в ръка, са склонни най-искрено изразяват натрупаните си впечатления и чувства.

Изключение не прави и тази вечер. Мъжете, подобно на истински джентълмени, облечени в елегантни класически костюми, вече са се събрали в очакване на дамите.

Те разговарят помежду си в привидно спокойната атмосфера. Но всичко се оказва илюзорно.

Внезапно Джан Микеле започва да отправя словесни нападки срещу Орлин. Буквално от нищото.

„Аз не съм гъзолизец храбър като теб“, заявява той.

Снимка: bTV





Орлин приема обидата с усмивка. Но Джан не спира дотук. Той продължава да сипе негативи срещу музикалния продуцент, определяйки го като „невъзпитан“, „мамин“ и „татин“. И като цяло като човек, от който „няма да стане нищо.“



„И за разлика от теб, аз не треперя като някоя женичка“, продължава Джан. И заключва с още по-крайното и обидно: „Къде си виждал орел до лайно да седи?“ След което демонстративно става, подчертавайки, че вече не иска да има нищо общо с Орлин.

Орлин остава , меко казано, изненадан. Но, оказва се, той съвсем не е единственият, който има поводи за изненади.

Любопитен е и разговорът, който в този момент се провежда между Лъчезар и Красимир. Софтуерният инженер, може би воден от някаква мъжка солидарност, изявява желание да помогне на Краси в избора му между Киара и Ана-Шермин, предприемайки хитри и нечестни ходове.

Какво точно е предложението на Лъчо. И кой участник, в крайна сметка, е най-обиденият тази вечер – вижте във видеото:



