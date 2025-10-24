Ако има нещо, с което "Ергенът: Любов в рая" успява най-вече да забавлява зрителите, това са култовите и често неочаквани изказвания на участниците. Защото те са искрени и породени изцяло от ситуацията и емоцията на момента.



Ето кои са култовите изказвания, с които "заблестяха" участниците в епизод 36 на романтичното риалити:

Тихомир към Вики:

"Тя става зависима от мен и моето присъствие. Има симпатия, но аз съм ѝ изяснил, че не мога да ѝ отвърна със същото."

Вики за Тихомир:

„Не знам дали се е отпуснал, защото е притеснен и решава това да мине през призмата на лигавото.“

Киара

„Днес ме удрят някакви топли студени вълни нон-стоп. Все едно съм в критическата.“

Киара към Краси:

„Искаш да ми пускаш ръце? Значи, съм те разклатила. Това не е лошо.“

Краси

"Ана ми прави магия. Слага ми нещо в пиенето."

Краси към Киара

„Ще ми направиш ли шпагат?“

"Накрая ще гръмна като стар бойлер."

„Пипай ме, пипай, ме, иначе ще ме обидиш.“



„Не мога да кажа, че нямам желание към теб. То си е човещинка.“

„Какъв секс харесваш – по-груб или по-нежен?“

Снимка: bTV

Шермин

"Когато една жена е красива, успешна и изскваща, мъжете се чувстват сдухани."

Краси за Шермин:

„Тя е много такава личност… не може да я разбереш. Един ден е така, друг ден е онака. Един път - Ана, друг път – Шермин, както стане“

Габи към Шермин и Дениз

„Айде убийте се сега за една баня! Що не се наръгате?!“

Габи за Шермин:

"Тя е малко биполярна."

