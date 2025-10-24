В рая не всичко е коктейли и рози - понякога идва ред и на… мивката. В епизод 35 на „Ергенът: Любов в рая“ романтиката временно отстъпи място на битовата драма: чинии, яйца, пъпеши и мъжко его край басейна. Ето кои бяха най-забавните и напрегнати моменти от вечерта, която доказа, че дори и в тропиците любовта може да е объркваща.

Красимир ли дава смесени сигнали или Киара има стари съмнения?

Певицата и бизнесменът проведоха откровен разговор за отношенията си и за намесата на Ана-Шермин. Киара го обвини, че се държи различно пред камерите и в лични моменти, но Краси отрече да има интерес към Шермин. Въпреки това, Киара му сподели, че усеща „смесени сигнали“. Тя настоя, че е искрена и не иска да се преструва, докато Краси иска повече емоция от нея.

„Един мъж трябва да си отговаря на думите с действия“, каза Киара пред камерите.

Поредна атака за Виктория

Виктория покани Тихомир на романтична вечеря с вино и домашно приготвена храна, но жестът ѝ предизвика бурна реакция от Хени и Лили Естер. Двете започнаха с уж шеговити забележки, които бързо прераснаха в злобни коментари и лични нападки.

Лили се подигра, че Хени ще „открадне мъжа“ на Виктория, а после добави, че тя ще трябва „да им сервира“, докато Хени отвърна: „Ако не става за сервиране, ще отсервира поне.“

След като темата за Тихомир се изчерпа, нападките преминаха към външния вид и интелекта на Виктория. Тя не остана длъжна и им отвърна саркастично: „От две танцьорки в дискотека, какво да очаквам.“

Битов хаос

В епизод 35 Джан Микеле реши да въведе ред и събра всички мъже край басейна, след като във вилата избухна първият битов конфликт – липса на чистота, прибори и храна. Докато жените се забавляваха с драмата, мъжете реагираха с безразличие.

Петър заяви категорично: „Ние сме дошли да намерим любовта, не да се занимаваме с глупости.“

Джани се оплака, че чинии и храна постоянно изчезват, а Красимир припомни случай с два пъпеша. Виктор пък добави с ирония: „В мъжката къща носят 60 яйца – вие двамата сварявате 30-40 и си ги хапвате.“

Така битовите страсти се оказаха по-горещи от романтичните.

Драма и помирение

След напрежението от предния епизод Габи и Калоян бяха на ръба на раздялата. Разочарована от неговия подарък, инфлуенсърката отказваше да разговаря с него, въпреки настойчивите му опити да оправи нещата.

Калоян успя да я хване сама във вилата и ѝ призна: „Много държа на теб и искам да те правя щастлива.“

Габи отвърна остро: „Егоист си с всичко! Не мислиш за мен!“

Тя го сравни с другите мъже в шоуто, които според нея се държат по-добре с партньорките си. Накрая призна, че може би е „пресилила драмата“, но напрежението между двамата остава.

Повече за спора им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK