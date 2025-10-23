Виктория реши да покани Тихомир на среща, като му приготви лека вечеря, която да споделят на по чаша вино. Опитите ѝ за романтика предизвикаха сериозно недоволство от страна на Хени и Лили Естер.

Двете бързо смениха тона на разговора и започнаха да хвърлят злобни коментари към инфлуенсърката. Всичко започна с целенасочени шеги и коментари, които се превърнаха в сериозни нападки към Виктория.

Лили Естер започна да се шегува, че Хени "ще открадне мъжа" на Виктория и ще се наложи тя да направи две порции.

"И вино ще сипят, трябва и обслужващ персонал да има, така че ще е добре Виктория да сервива", отсече Лили.

Хени продължи: "Или пък, ако не става и за сервиране, ще отсервира поне."

Когато "атаките" на тема Тихомир се изчерпаха, Хени и Лили започнаха да критикуват интелекта и външния вид на Виктория.

"Ти си толкова противен човек, толкова си нагла, невъзпитана, толкова си... Защо ти имаш проблеми с всички, защо този въпрос не си го задавш сама на себе си", пита Лили.

Тя не пропусна да спомене и колко е "грозна" Виктория, а Хени засегна въпроса за естетическите ѝ интервенции.

"От две танцьорки в дискотека, какво да очаквам", каза Виктория.

Кой се включи в спора им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK