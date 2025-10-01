Скандалите в „Ергенът: Любов в рая“ продължават с пълна сила. От провокации за здрависвания до конфликти за багажа. Този път Йовица и Филипа не успяха да запазят самообладание.

Докато Виктория и Киара обсъждаха разпределението в стаите, Йовица, Филипа и Габи пък имаха възможността отново да обсъдят случилото се от по-рано през деня.

„Много ме дразни“, сподели Йовица.

Габи сподели на двойката за участието ѝ в трети сезон на „Ергенът“ и с какви неприятни впечатления е останала Шермин от нея.

Йовица продължи с нападките си към Виктория, но този път застана директно срещу нея. Той засегна темата за любовта, предишните ѝ връзки и интимни отношения. Диалогът между тях не вървеше никак гладко - двамата се прекъсваха и провокираха взаимно.

„Те не знаят, че на „Не се сърди, човече“ аз винаги съм победител и те просто ще се сърдят и ще плачат“, коментира Асенова.

Напрежението се увеличи, когато стана въпрос за разпределението в стаята ѝ, която ще споделя с Киара, Натали и Филипа. Йовица също реши да се присъедини и да „налее“ още масло в огъня.

Виктория побърза да изкаже недоволството си и предизвика яда на двойката. Филипа не се поколеба да повиши тон:

„Това, че ти имаш някакви претенции и си със седем куфара е друго.“

„Ти си сама срещу всички“, продължи Йовица.

Целия скандал – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

