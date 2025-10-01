Епизод 18 на любовното риалити „Ергенът: Любов в рая“ беше изпълнен с първи срещи, откровени разговори и емоционални изненади.

Докато страстите между вече познатите лица се разгаряха с романтични срещи и откровени признания за симпатии, спокойствието във вилата беше разтърсено от влизането на нова дама. Ето най-интересното от епизод 18.

Красимир и Киара на първа романтична среща

Красимир и попфолк певицата Киара се отдадоха на първата си среща. Романтичната вечеря премина в лични разговори. Краси сподели на Киара, че му е предизвикала интереса и би продължил да я опознава.

„До момента виждам доста плюсчета, не мога да кажа, че не е така, но ми е интересно какви са минусчетата“, обясни той на Киара.

Отговорът на попфолк певицата беше закачлив и предизвикателен. Тя от своя страна призна, че не иска да бъде като отворена книга за него и с времето той ще я опознае по-добре.

Рожденият ден на Габриела

Друг изключително емоционален момент в епизода беше рожденият ден на Габриела – любимата на Джан Микеле. Той се беше погрижил да направи личния й празник незабравим, интересен и разбира се, изключително романтичен.

Още щом прекрачи портите на вилата, Габриела беше посрещната от изписан чаршаф, който гласеше: „Честит рожден ден, Габриела! Лудо влюбен съм в теб!“

Трогната до сълзи от жеста на Джан Микеле, Габриела радостно сподели: „За мен това е изключително сантиментално и нямаше как да го измисли по-добре“.

Интимните моменти между Краси и Шермин

В този епизод стана ясно и каква е истината за интимните моменти между Шермин и Красимир. В личен разговор между Габи и Краси се потвърди, че Шермин е била инициаторът на повечето интимни мигове с ергена, което всъщност се доказа от камерите.

Към кого има истински интерес Шермин?

Шермин изненада всички, като призна, че има интерес към Орлин и търси мъж, който да прилича на него. Изглежда в сърцето й вече се зараждат нови симпатии. Тя призна това като каза, че търси мъж точно като Орлин.

В предаването влезе нова участничка. Виктория Асенова е позната на зрителите от трети сезон на предаването „Ергенът“. Този път тя се впуска в приключението да срещне любовта в „Ергенът: Любов в рая“.

Какво е мнението на Шермин за Джан Микеле - вижте във видеото тук:

