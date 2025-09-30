Красимир и Габи проведоха разговор насаме, относно Ана-Шермин и отношението ѝ към него. Той призна пред Габи за моментите му на интимност с Шермин, след като в предишните епизоди тя го беше обвинила, че е прекрачил границите. Камерите обаче разкриха истината.

Искреният разговор между двамата участници доказа, че Краси не се опитвал да докосне Шермин без нейното позволение.

„Супер уважително съм се държал към нея“, отсече Краси.

Шермин беше обвинила Краси пред останалите участници, за това че той я е притискал за определени интимни отношения. Тогава той запази мълчание и не коментира ситуацията. В епизод 18 обаче, той призна пред Габи, че всъщонст Шермин е тази, която му се е „натискала“ под влиянието на алкохол.

„Не исках да я излагам, но вече не ми пука“, заяви той.

„Пияна, шест часа, идва и ми се търка. Защо въобще лягаш и ми казваш остани тук? Аз се обърнах по корем и си заспах. С пръст не съм я пипнал“, продължи той.

Това не е бил първият път, в който Краси е оставал объркан от близостта, която демонстрира Шермин, когато са насаме. Двамата са си разменяли и целувки, които именно тя е инициирала.

Целият разговор между Краси и Габи – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

