Пред участниците в „Ергенът: Любов в рая“ предстои забавно изпитание. Докато седят на морския бряг, пиейки коктейли и отдавайки се на сладки приказки, оказва се, че трябва да се впуснат в опасно предизвикателство – играта „екшън флирт“.

Правилата са прости – три големи зара определят какво ще е палавото предизвикателство за всеки играч, а условието е стриктно да го изпълни, без право на отказ.

Участниците са леко притеснени. Дори премереният в емоциите си Краси възкликва: „Дано не ми се падне късата клечка!“

Пръв започва Орлин, на който заровете дават следната „заповед“: „Оближи пъп нежно“. Той избира Натали и много стриктно и очевидно с желание изпълнява възложената задача.

Следващият е Петър, който се спира на Кристина, за да „плесне пъпа ѝ настървено.“ Двамата така и не успяват обаче да се справят със задачата.

Шермин, както винаги, е провокативна и неочаквана. За да изпълни условието на играта, тя се спира на Хени, която е видимо изненадана. И все пак не се колебае да се включи в предизвикателството. „Бих дала всичко от себе си в името на смеха“, категорична е тя. И поднася крака си към Шермин, която буквално трябва да го оближе.

Снимка: bTV

Следва неочакавият порив на Йовица, който настъпателно и страстно целува Киара, при това пред очите на избраницата си Филипа. Последната обаче не само, че не е обидена, дори напротив - приема всичко с чувство за хумор и широка усмивка. И малко по-късно самата тя се впуска смело в играта.

А най-любопитен безспорно е моментът, в който идва ред на Красимир да отправи своето предизвикателство. И тъй като не успява да избере към кого да го отправи - Шермин или Киара, в крайна сметка посочва и двете.

Какви емоции предизвиква изборът на Краси и кое от двете момичета в крайна сметка печели – гледайте във видеото:

