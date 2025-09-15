Кой да предположи, че дамите от "Ергенът: Любов в рая" биха изглеждали толкова привлекателни облечени... в гъби! Участниците бяха изправени пред ново предизвикателство на каменистия плаж - игра с изстискване на гъби, без ръце - само тяло в тяло. Ето как се представиха двойките.

"Чувствам се с две гъби напред", пошегува се Дениз преди старта на надпреварата.

Правилата бяха прости: печели двойката, която има най-много вода в своя леген. Всеки един от участниците трябва да потопи гъбите си в морето, след което с помощта на партньора си да ги изцеди на брега.

Те преживяха много моменти на близост, умора и секси напрежение. Борбата беше жестока, като някои се раздадоха повече, други не толкова. Претендентите за победата си раздадоха силни, страстни прегръдки, както и няколко други по-различни движения, с цел да изстискат гъбите си.

"Аз носих гъби, носих и него, носих и себе си, и целият товар падна върху мен", сподели Лили Естер, неудовлетворена от участието на Пенко.

Въпреки оспорваната битка за победата, едно беше ясно: момичетата накараха и банските с гъби да изглеждат добре. Червените бански костюми напомняха досущ на епизод от "Спасители на плажа".

Затова днес ви питаме: Кое момиче изглежда най-добре по гъби в "Ергенът: Любов в рая"?

Снимка: Screenshot

Гласувайте в анкетата ни по-долу за своя фаворит!

Кое момиче изглежда най-добре по гъби? Дениз 0

Габи 0

Шермин 0

Натали 0

Лили Естер 0

Хени 0

Габриела 0

Филипа 0

Емили 0

Кристина 0 Резултати Гласувай

Наградата за двойката победител е романтична вечеря.

Кои са победителите в надпреварата - вижте в следващото видео.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

