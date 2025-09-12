Азис защити със силни думи участничка от "Ергенът: любов в рая". "Аз не те познавам! Но мога да те обичам!" - сподели фолк звездата за Лили Естер.

Лили Естер направи впечатление на всички участници в имението и на зрителите с екзотичния си външен вид и искрена усмивка. Тя е професионална танцьорка и модел. Има нигерийски и етиопски корени, но е родена в София. Присъствието й обаче се оказа предизвикателство за един от участниците. Пенко Обретенов коментира появата й пред някои от другите ергени.

В предишни епизоди ергенът Пенко отправи коментари, свързани с Лили Естер. Малко по-късно, на първата Церемония на розата, той получи роза именно от нея, което му позволи да продължи участието си в романтичното риалити. Спасеният участник преосмисли думите си след разговор с един от редакторите на формата.

Това ще ми бъде "урок за цял живот и че ще помня този ден завинаги", сподели впоследствие ергенът от Плевен.

Азис и Лили Естер





Аз не те познавам!nНо мога да те обичам!nАз нямам никакво, ама никакво образование.nИмам незавършен четвърти клас.nНе съм изхвърлил на боклука един чувал с пари и надежди на родителите си с обещанието да стана “доктор”!nНо знам, че да си човек не е необходимо да си боядисам брадата и да гледам с овчи поглед в хетеропредаване за любов по телевизията.Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!Аз съм ти и ти си Аз!

Някои от участничките в "Ергенът: любов в рая" реагираха на случилото се с постове и сторита в социалните си профили. Самата Лили Естер написа, че няма коментар. Явно провокиран от случилото се, фолк певецът Азис сподели свои общи снимки с участничката, както и силни думи в нейна защита.

Припомняме, че при влизането си Лили естер избра да иде на първа среща с Йовица . Изкуството, и по-точно рисуването, се оказа тяхна обща тема. Въпреки че срещата протече добре, Йовица остана верен на своята първоначална избраница Филипа.

Искрена Лили Естер е комбинация от сила и вътрешни несигурности. Желание за контрол и нужда от емоционална близост, която обаче трудно допуска. Израснала в нестабилна семейна среда, развила е силно чувство за самосъхранение и недоверие към хората. Разочарована е от предишни връзки. Определя любовта като „лична изгода, докато не си омръзнем“.

