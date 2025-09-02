Сестрата на Азис се е омъжила, а той поискал от Матилда да кръсти първото си момче на него.

"Омъжихме сестрата! Много ми е красива!" - така попфолк певецът се похвали в социалните мрежи, че сестра му се е омъжила.

„Зетя - става. Българче“, не пропусна да се пошегува той.

"Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Първото момче да го кръстят на мен - Азисчо. Обичам Ви“, не скри вълнението си певецът.

Костинбродският изпълнител сподели трогателни снимки от терасата на коуъркинг пространство, от която се разкриват спиращи дъха гледки над центъра в София.

От кадрите се вижда, че Азис е заложил за събитието на спортно-елегантен стил, докато булката носи обемна бяла рокля и големи златни гривни. Поп фолк идолът обаче не сподели снимка с младоженците или само със зет си.

Певецът не издаде къде точно се е състояла сватбата или как е протекла. През годините той рядко е споделял информация за сестра си - че е родена в Германия и че е много чувствителна.

Изпълнителят на хита "Хабиби" и Матилда има още един брат - Раян.

Наскоро Азис и Мила Роберт споделиха клип към една от най-популярните песни на лято 2025 г. - “Polujivi”. Съвместният им проект предизвика голямо вълнение в мрежите, когато дуета сподели песента, а впоследствие и видеото към така нашумялото парче.

Вижте повече за Азис в следващото видео:

