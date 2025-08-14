"Кралят на попфолка" прие още една "титла" - "кралят на пълнените чушки". Пълнените чушки на Азис обиколиха квартала му, както и къщите на много от неговите фенове, които бяха заинтригувани от рецептата. Неговата колежка Емануела също не пропусна да сготви ястието.

От видеоклипове в социалните мрежи на двамата певци стана ясно, че Емануела приготвя така нашумялата рецепта на Азис, но със събствен почерк - без кайма, а с моркови.

Попфолк изпълнителите са приятели и извън професионалните среди, затова певицата поиска оценка на изпълнението си от първо лице, като нагости изпълнителя в къщата му.

След като беше приготвила порция и за него, тя отиде лично да му я поднесе. "Рецензията" си за чинията обаче, той даде на следващия ден, защото и двамата са били възпрепятствани от работни ангажименти вечерта.

На следващия ден, Азис снима искрената си реакция в двора на къщата си, край басейна, като отбеляза и една дребна забележка за приготвянето на чушките, а именно че оризът е бил преварен. Изключвайки тази малка грешка, той не се поколеба да даде "10" точки за вкусните пълнени чушки и кремообразния сос.

Цялата рецепта за пълнените чушки на Азис, вижте тук:

Въпреки дългогодишното си приятелство, двамата артисти все още нямат обща песен, а феновете им дълги години очакват съвместен дует. Това обаче не им пречи да поддържат близки отношения извън музикалната сцена от началото на кариерите им досега.

Кой е последният музикален проект на "кралят на попфолка", прочетете тук:

Азис в предаването "Лице в лице" - вижте в следващото видео.

