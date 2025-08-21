Азис и Емануела изненадаха почитателите си, но не с нова песен, а с блестящи визии. Двамата попфолк изпълнители се появиха със съвсем еднакви бляскави рокли. Единствената разлика са цветовете им.

Двамата изпълнители привлякоха вниманието на последователите си в социалните мрежи с няколко провокативни кадри. Емануела и Азис се снимаха с къси рокли със сребристи мотиви отново в двора на къщата на попфолк певеца.

Последователите им веднага ги заподозряха в подготовка на нова песен. Заваляха коментари именно в тази посока.

„Да очакваме ли нова песен“, развълнувани питат последователите на изпълнителите.

Кадрите по рокли се появиха малко след поредната закачка между тях. Преди броени дни Азис сподели специалната рецепта за пълнени чушки, която също предизвика голям интерес.

Пълнените чушки на Азис

Певицата Емануела също прояви интерес и повтори неговото кулинарно изкушение. Тя обаче остави своя почерк в рецептата, като леко я промени. Тя пропусна една от съставките – каймата и вместо това добави морков.

Азис опита нейното ястие и с усмивка призна, че е впечатлен. Разбира се, не пропусна да направи една малка забележка. Той каза, че оризът е преварен. Въпреки това оцени порцията от Емануела високо заради соса, която е успяла да получи при изпълнението на неговата рецепта. Повече по темата прочетете тук:

Емануела и Азис все още нямат официална съвместна песен като дует. Дали двамата попфолк изпълнители готвят ново музикално парче, предстои да разберем.

Какво казва Емануела за бившия си Мартин Елвиса - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK