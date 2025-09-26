Шермин и Стефан имаха възможността да се отдадат на приятен разговор края плажа, малко след като Краси и Киара се бяха усамотили, встрани от останалите. Когато Стефан се върна реши да попита Краси за мнение относно интереса му към Шермин.

Ана и Стефан отделиха време да обсъдят взаимоотношенията ѝ с Краси. Тя получи ценни съвети от Стефан, но той е усетил нещо повече:

„Ще излъжа, ако кажа, че нямаше нотка на по-задълбочен интерес към мен.“

„Да не би да се пренасочваш или е все още рано да се каже“, Дениз пита Шермин.

Участничката отрече да е взела решение на този етап, но сподели пред останалите, че компанията на Стефан ѝ е приятна и комуникацията им ѝ е „интересна“. В същото време Краси беше зает да обсъжда „детското поведение“ на Шермин със Стефан.

„Ще стоя тук спокойно, ще гледам всяко едно от действията му, но знам какво ще се случи накрая – решението ще взема аз, а е възможно дори и да избера друг“, заяви Шермин.

Тя имаше достатъчно време да обсъди разговора между Киара и Краси, както и жестът му към нея да ѝ „услужи“ със сакото си.

„Мога да стоя и да го гледам ден след ден как отива да ме сравнява с всяка една от тук, но аз знам, че съм една и неповторима“, продължи Шермин.

Краси вярва, че отношението ѝ към него са „фасони“, както и че проявява признаци на ревност.

Как премина срещата на Ана и Стефан – вижте в следващото видео.

"Ергенът: Любов в рая".

