Двойно повече предивикателство, двойно повече тестостерон! Новите участници в "Ергенът: любов в рая" са близнаци и влизането им беше изключително атрактивно.

Атанас и Стефан са от Пловдив. Според тях, ако попитате жените там за близнаците Куманови, всеки би казал добра дума. С добро ли обаче ги посрещнаха останалите участници?

Кои са Атанас и Стефан?

АТАНАС КУМАНОВ, Пловдив

Атанас е специалист търговия в международна компания. Учи задочно геодезия в София и спортна педагогика в Пловдив, но прекъсва. Играе футбол от 10-годишен и няколко години е професионален футболист. Година и половина живее в САЩ. Целеустремен е, но още търси точния път. С две минути е по-голям от брат си. Атанас е по-чувствителен и с по-благ характер от двамата, но признава, че брат му е по-умният.

Атанас за връзките и любовта

Самият той е обграден от женско внимание. Имал е отношения с над 200 жени, но не парадира. Харесва умни брюнетки с добра обща култура.

Снимка: Филип Станчев

СТЕФАН КУМАНОВ, Пловдив

Стефан е инженер. Основал е малка компания с най-добрия си приятел, разработват музикален аудио plug-in софтуер. Учи геодезия, но прекъсва. Бивш футболист. От две години участва в аматьорски турнири по тенис. Пее, танцува, бийтбоксва, упражнява стрелба и кара АТВ. Двамата са неразделни, заедно са дори в „Ергенът: Любов в рая“. Стефан е по-малкият, но по-увереният, по-успелият, по суетният, по-екстровертният... или поне така изглежда.

Стефан за връзките и любовта

Самочувствието му е завидно. Печели жените лесно.

Снимка: Филип Станчев

