Натали е едно от най-ухажваните момичета в „Ергенът: любов в рая“. И това не е учудващо – тя красива, естествена и неподправено скромна.

Именно заради тези качества, Калоян бе привлечен от младата хореографка. Двамата често прекарваха време заедно и открито показваха, че се наслаждават на взаимната си компания.

Но близките отношения между двамата внезапно се промениха и дори може да се каже, че са вече в миналото.

Във вечерта на откровенията Натали споделя, че е разбрала много неща, които са ѝ помогнали да се изясни със самата себе си. „Дадох си сметка. И се надявам да нямаш лоши чувства към мен. Ти си страхотен мъж, но просто...“, каза тя, обръщайки се към Калоян.

„Не съм се обидил по никакъв начин“, категоричен е той от своя страна.

Снимка: bTV

Привидно изглежда, че всичко е наред, още повече, че и двамата вече се наслаждават на новата си компания – Калоян все по-често прекарва времето си с Габи, а Натали общува с Орлин.

И все пак, очевидно нещо измъчва Калоян. В хода на вечерта, и може би под влияние на многото емоции, Калоян е леко изнервен. Ясно се вижда как потропва припряно с крак край масата.

Значението на този привидно малък физически акт често е по-голямо, отколкото си мислим. Може да се тълкува като фин сигнал, който духът изпраща към тялото, когато търси движение, освобождаване или вътрешен покой. Затова може да предположим, че Калоян наистина е напрегнат.

Но какво предизвиква напрежението и възбудата, тепърва предстои да разберем.

А още за емоциите на вечерта – вижте видеото.

