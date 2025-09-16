Керана е от съвременните млади артисти, за които животът никога не е поставен на пауза. От нея сякаш струи една нестихваща енергия, която я тласка постоянно напред. И нагоре. Дори и в моментите, в които тялото „дърпа назад“.

Преди ден певицата и фронтдама на рок формацията „Керана и космонавтите“ изненада безбройните си последователи в социалните мрежи, публикувайки видео, на което позира, най-неочаквано, с гипсиран крак.

Но, целта на видеото, както се оказва, съвсем не е да предизвиква съчувствие. Напротив, Керана, която в последните месеци е и водеща на забавните телевизионни формати "Помниш ли текста?" и "Коя е тази песен?", държи да отбележи, че дори и в това състояние, няма да преустанови ангажиментите си. Единственото, на което се надява, е да се възстанови бързо и още в този петък, 19 септември, да е в добра форма, за поредния си концерт с космонавтите.

Участието е в пловдивския квартал „Капана“ и е продължение на лятното турне на „Керана и космонавтите“, което обхвана редица градове в България, включително и ежегодния празник на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Какво в точно се е случило с Керана и защо се оказа с гипсиран крак, така и не с става ясно. Но изпълнителката бе буквално залята от положителната енергия на феновете и множество пожелания за бързо възстановяване.

Припомняме, че преди година Керана влезе в нова сценична роля - тази на водеща в ефира на bTV. Тогава тя призна, че това е огромно предизвикателство за нея и че определено се притеснява да чете на глас пред много хора. И все пак, тя успя да задържи вълнението си и да се справи отлично.

Какво още споделяла за себе си емоционалната Керана - вижте във видеото:

