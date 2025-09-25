Влизането на певицата Киара в Ергенът: Любов в рая определено успя да разбуни духовете! Смут, тревога и негативни коментари – посрещането на бургазлийката беше изключително хладно и тя се почувства изолирана от другите участници.
Още когато пристъпи прага на луксозната вила, Киара предизвика разнообразие от реакции – любопитство, злобни коментари, интерес от страна на някои мъже и негативни заключения от страна на момичетата. Посрещнаха певицата с дистанция и изпитателни погледи, а самата тя заяви:
„Нещо много са се превзели! То е ясно, че аз тази вечер ще развалям двойки.“
Събралата се групичка около бара развълнувано обсъждаше външните характеристики на новодошлата блондинка, а Габи дори бе категорична, че не приема Киара като заплаха.
Певицата обаче бързо се ориентира и се насочи към единия от атрактивните близнаци – Стефан, когото покани на индивидуална среща, за да има възможност да го опознае по-добре.
