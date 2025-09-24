Киара от "Ергенът: Любов в рая": Любовта е споделеност, която очаквам (ЛЕКСИКОН)

Киара Маджарова е попфолк певица. Тя бързо набира популярност в музикалните среди, както и на малкия екран с участието си в „Ергенът“, сезон 3. Сега тя е готова да се впусне в новото романтично приключение „Ергенът: Любов в рая“.
Киара е слушан артист и абосолютен хитмейкър! Най-популярната ѝ песен е „Закачен“.
Тя е фино миньонче с магнетично присъствие. Притежава високо самочувствие и смята, че хората се чувстват щастливи само от присъствието ѝ. Предпочита общуването от дистанция и обича да припомня на околните къде точно е мястото им.
Привлича мъжете и умее да флиртува, но все още не може да намери правилния. След участието й в „Ергенът“ излиза на срещи, но остава разочарована. Иска нещо различно - мъж, а не момче.
Влиза в новия сезон в очакване да срещне мъж с качества и отношение, който да развълнува равното ѝ сърце и битие.
Какво никой не знае за нея, тя разкрива ексклузивно в поредицата ни - Лексикон.
Лексикон
1. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена в света – коя би избрала?
Кайли Дженър
2. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
Никога да не се отказват, да преследват целите си и мечтите си.
3. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?
Да бъда по сигурна в себе си.
4. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Очите и усмивката!
5. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Не помня да имам такъв!
6. Какво е любовта за теб сега?
Любовта е споделеност, която очаквам.
7. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Червено сърце и целувка.
8. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?
Диня, манго. Моята “Мисли му”. Син и черен. Реал Мадрид.
