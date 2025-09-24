Емоциите не стихват: Шермин разкри какво мисли за Краси след скандала в „Ергенът: Любов в рая“

След разпаления скандал на Ана-Шермин и Красимир в епизод 13 на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, става ясно, че емоциите от вечерта все още държат участничката. Лили Естер реши да поговори с Шермин за конфликта от миналата вечер и да ѝ даде няколко ценни съвета.

„Видях ти снощи реакцията. На мен ми стана много неприятно. Аз виждам, че ти го харесваш“, каза Лили Естер.

„Аз се чувствам сякаш наистина съм женена и сега не мога да се разведа“, отговори ѝ Шермин.

Тя продължи като обясни, че забелязва интереса към себе си от Краси, но смята, че той не е готов за нещо сериозно.

„Той не се труди за жените. Той си знае – имам си парички, имам си женички“, споделя Лили Естер.

Участничката успя да валидира емоциите на Шермин, като я увери, че тя заслужава много повече и че е „една на милион“.

Романтичният интерес на Краси сподели повече за отношенията ѝ с покойния ѝ баща и даде пример, че винаги постъпва крайно, дори с роднините си.

„Или си с мен на сто процента и ще имаш най-готината жена, мога да правя абсолютно всичко за мъжа до мен, да разчита на мен, или ще си ходиш с опциите в София, които всеки може да ги им“, категорична беше Шермин.

Последва приятелска прегръдка между момичетата, след като охладиха страстите от предишната вечер.

