Отговорен, романтичен и целеустремен - такъв трябва да е идеалният мъжът за Шермин. А докато го търси, красавицата от "Ергенът: любов в рая" седна в скута на фолк певеца Азис.

"Още една незабравима нощ с моите момичета" - сподели изпълнителят на песента "Хабиби".

Снимка: instagram.com/azis_online_new/

Азис е близък и с друго от момичетата в "Ергенът: любов в рая" - Лили Естер, с която се запознава в една от работните си нощи Той я защити със силни думи, след коментарите на друг участник от риалитито по повод нейния етнос.

Азис сподели как минава една негова работна вечер, в която има 3 изпълнения в различни клубове в София. Освен охраната и приятелите му, в заснетите изпълнения го продружава и риалити звездата Атижа.

Провокативна, секси и самоуверена - такава се показва Шермин в романтичното риалити на bTV. Знае как да се държи, за да спечели един мъж. Рядко остава сама, но връзките ѝ са краткотрайни. Родена е в Ловеч, но от 18 години живее в Тел Авив. Заради обстановката в Израел се връща в България. Родителите й са българи, но вторият съпруг на майка й е евреин и затова живеят в Израел. Модел и инфлуенсър. Учила е психология.

Има над 100 000 последователи в Инстаграм. Тъй като хората често проявяват интерес към тоалетите й, някой от тях могат да бъдат закупени от нея - избрани модели от личния й гардероб, носени малко или изобщо.

Обича да пътува. Предпочитаните й дестинации за почивка са Миконос, Милано, Банско и др. Шермин е зодия Овен. Има изключителна визуална прилика с майка си, на която благодари и за дългите крака. Шермин има малка татуировка между двете гърди. Контактувала е със световноизвестни личности, излизала е с Тайга, и е била гадже на Алек Монополи.

