Екзотичната участничка от "Ергенът: Любов в рая" Ана-Шермин и Дениз Хайрула се впускат в разсъждения относно поведението на Джан Микеле, с когото Шермин няколко пъти влезе в конфликт. Двете дами развълнувано коментират държанието му, а Шермин дори анализира действията му спрямо Габриела.

Участничките коментират острия му характер и факта, че това не се харесва на всички във вилата. Шермин признава, че го намира за контролиращ тип и дори няколко пъти влиза в спор с него.

„Това да имаш мускули, не те прави лидер! Той е типична картинка на батка“ – казва тя по негов адрес. „Надявам се, като излезе навън и се види отстрани, да поправи някои неща и да разбере, че това да си лидер не означава да викаш през цялото време на всички“, добавя Шермин. А Дениз напълно споделя мнението.

Микеле обаче е категоричен, че когато става дума за най-близките му и важни хора в живота, винаги е рязък и строг и винаги отстоява докрай позицията си.

