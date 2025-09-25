Във вилата на "Ергенът: Любов в рая" става горещо! Ама много горещо… Емили свали горнището си и показа прелести пред момчетата, докато спокойно се бе излегнала на шезлонга край басейна. Без никакви смущения, участничката се радваше на слънчевите лъчи, а останалите участници бяха меко казано шокирани.

Гледката възмути момчетата и те не се забавиха с коментарите относно разкрепостената постъпка на синеоката дама.

„Това за мен е простотия!“ – категорично отсече Пенко.

Близнаците също се шокираха, а Габи убедено сподели, че според нея Емили го прави за внимание и няма никакво самоуважение.

Въпреки изумлението и негативните реакции, колоритната участничка продължи да се пече съвсем спокойно и откровено сподели, че за нея голотата е нещо прекрасно, което по никакъв начин не я притеснява.

„Обожавам тялото си. Обожавам да се храня. Обожавам да се докосвам“, заяви Емили.

Дръзкото поведение на чернокоската се хареса само на избранника ѝ – Валентин, който бе в жесток възторг от гледката.

„Емили като си свали горнището и единственото, което искам е да я изплющя“ – не скри възхитата си той. Вальо добави също, че не изпитва ревност, тъй като смята себе си за повече от останалите.

Как ще продължи драмата с Емили Шишкова и докъде е способна да стигне участничката – предстои да разберем. Гледайте повече във видеото най-отгоре.

