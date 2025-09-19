"Обидих много едно момиче. Затова искам да дам розата си на Емили, в знак на извинение към нея!"

Изненадата във вечерта с първата Церемония на розата, при която избират мъжете, дойде от Валентин. Той избра да даде своята червена роза на Емили. И не само това - поднесе й извинение за думите и поведението си, с които я обиди.

Емили отиде до Валентин, за да си вземе розата, със скръстени ръце. Прие я с една ръка и двамата се разделиха, след като леко му кимна с глава хладно.

"Изненада ме много, не само че поднесе роза към мен, но и че изобщо е помислил, че имам нужда от извинение, и то публично!" - сподели тя.

Емили и Вальо - коренна промяна

"От днес нататък аз съм с Валентин и ще продължим напред!"Това заяви Емили след церемонията. Тя обясни, че забравя какво се е случило преди и то остава в миналото. Убедена е, че иска да започнат начисто.

"Обичам Валентин!"



Припомняме, че малко преди това, тя сподели, че има чувства към Красимир. С него се познават от преди формата, а тя сама определи отношенията им като приятелски и че не са имали "нещо повоче". Предложението, което отправи към него, беше да се раздели за малко с Шермин, за да си "поиграят", а след това отново да се съберат.

Фактът, че мисли за него, за нея бе знак, че е влюбена в него.

Другите участници също бяха изненадани от обрата в имението. Дениз коментира, че за нея този жест е фалшив.

