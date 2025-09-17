Емили и Красимир са едни от най-впечатляващите участници в "Ергенът: любов в рая". Защото са ярки представител на съвременното общество – тя: провокативна и робуваща на външния вид, той: богат и преуспял.

Затова не е странно, че, двамата някога са имали близки отношения. Какви са били точно те, не е съвсем ясно, но Емили повдигна леко завесата.

„Да, аз я познавам отпреди предаването, но сега не иска да говори с мен“, признава Красимир.

„Точно така, аз съм ти сърдита за нещо“, отсича Емили.

Това изказване предизвиква недоумение у бизнесмена, който твърди, че и до днес не знае защо младата жена му е сърдита.

Снимка: bTV



Емили все пак споделя пред камерите откъде идва обидата ѝ към Красимир. Тя твърди, че преди време той я оставя сама на рождения ѝ ден. Двамата имат уговорена среща, като плановете им са да прекарат целия ден заедно. Но вместо това, той изчезва и така и не се връща повече. "И сега съм обидена. Като типична женичка“, както казва самата тя.

В риалити шоуто Красимир подчертано показва интерес към Шермин и не никакви индикации за каквито и да е минали отношения с Емили.

Още за случващото се между двамата участници, гледайте видеото.

