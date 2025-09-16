"Изпитвате ли възбуда, когато погледнете към мен" - този въпрос зададе Емили в "Ергенът" любов в рая". Кутията на Пандора беше отворена на вечерята на участниците и въпросите бяха по-пикантни от най-лютите чушки.
Какво отговориха участниците?
- "Емили, аз имам по-различен вкус за жени и за твое щастие или съжаление, не изпитвам възбуда, когато те гледам" - Петър.
- "Твърдо Не" - Вальо.
- "Според мен ти си жена, неуверена в себе си. Останах с впечатлението, че имаш сексуален апетит към мъже, но според мен не си добра в леглото" - Симона.
- "Ако бях на 20, може би да, но на тази възраст жена би ме възбудила с интелект, чар и харизма" - Пенко.
- "Бих казала, че има провокативно поведение, но моето внимание е към отсрещния пол" - Филипа.
Какво отговориха другите участници в "Ергенът" любов в рая" - вижте във видеото.
Как е изглеждала Емили преди корекциите?
Емили Шишкова е не само участникът, който пръв влезе в новия сезон на романтичното риалити "Ергенът: любов в рая". Тя определено се наложи и като най-ексцентричната сред дамите – с провокативното си поведение и колоритна визия.
Споделя, че е реконструирала носа си, скулите, брадичкате, устните, гърдите и дори зъбите. Освен това има екстеншъни и татуировки.
Преди естетичните корекции, Емили, е изглеждала доста по-различно. В социалните мрежи се появиха снимки от ученическите ѝ години, на които е почти неузнаваема – с руса коса, доста по-слабо, издължено лице и значително по-скромни форми.
Единствената корекция, която има още от този период, е хиалуронът, поставен в устните. Както и част от татусите.
Емили сега е жена, която учи и има цели.
„Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш четат от помагала", категорична е тя. Вероятно затова и в момента следва право – и се е отдала единствено на учението, без да работи. Въпреки че обича да харчи пари, както самата споделя във визитката си.
Припомнете си провокативния начин, по който Емили влезе в риалити шоуто "Ергенът: любов в рая":
Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
