"Изпитвате ли възбуда, когато погледнете към мен" - този въпрос зададе Емили в "Ергенът" любов в рая". Кутията на Пандора беше отворена на вечерята на участниците и въпросите бяха по-пикантни от най-лютите чушки.

Какво отговориха участниците?

"Емили, аз имам по-различен вкус за жени и за твое щастие или съжаление, не изпитвам възбуда, когато те гледам" - Петър.

"Твърдо Не" - Вальо.

"Според мен ти си жена, неуверена в себе си. Останах с впечатлението, че имаш сексуален апетит към мъже, но според мен не си добра в леглото" - Симона.

"Ако бях на 20, може би да, но на тази възраст жена би ме възбудила с интелект, чар и харизма" - Пенко.

"Бих казала, че има провокативно поведение, но моето внимание е към отсрещния пол" - Филипа.



Какво отговориха другите участници в "Ергенът" любов в рая" - вижте във видеото.

Как е изглеждала Емили преди корекциите?

Емили Шишкова е не само участникът, който пръв влезе в новия сезон на романтичното риалити "Ергенът: любов в рая". Тя определено се наложи и като най-ексцентричната сред дамите – с провокативното си поведение и колоритна визия.

Споделя, че е реконструирала носа си, скулите, брадичкате, устните, гърдите и дори зъбите. Освен това има екстеншъни и татуировки.

Преди естетичните корекции, Емили, е изглеждала доста по-различно. В социалните мрежи се появиха снимки от ученическите ѝ години, на които е почти неузнаваема – с руса коса, доста по-слабо, издължено лице и значително по-скромни форми.

Единствената корекция, която има още от този период, е хиалуронът, поставен в устните. Както и част от татусите.

Емили сега е жена, която учи и има цели.

„Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш четат от помагала", категорична е тя. Вероятно затова и в момента следва право – и се е отдала единствено на учението, без да работи. Въпреки че обича да харчи пари, както самата споделя във визитката си.

Припомнете си провокативния начин, по който Емили влезе в риалити шоуто "Ергенът: любов в рая":



Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK