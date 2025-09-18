"Познавам Красимир и имам интерес към него. Почнала съм да се влюбвам в него явно." Неочакван обрат в "Ергенът: любов в рая" разкрива нови и неподозирани отношения между Емили и Красимир.

Оказва се, че двамата не само се познават извън формата, но Емили коренно промени отношението си към него. "Краси ми беше просто познат, приятел. След снощи вече има нещо повече от това. Аз си мисля за него".

Според Емили това, което я привлича в него е, че "има нещо мъжко". Двамата прекарват заедно доста време на терасата. Емили дори му предлага да се скара и раздели с Шермин, към която Краси демонстрира симпатии, за да си "поиграят".

Каква е историята на Краси и Емили?

Познанството им извън формата датира от доста време. Според думите на Емили те са били познати и приятели, но без специална интимна връзка.

На рождения й ден той й прави услуга като я взима от летището. Планират да прекарат вечерта заедно.

Впоследствие Емили решава, че не желае да ходи в неговата къща и се уговарят за вечеря.

Красимир не идва на вечерята.

Емили остава сама на рождения си ден.

Това е и причината тя да му бъде сърдита и да е обидена. "Хубава каша си оплескала. Любимото ти!" - сподели Краси на Емили, когато разбира какво е разказала тя пред камерите.

Емили е обидена и на още един мъж в къщата

След като се раздели с Неделчо, който вече напусна формата, Емили започна по-близки отношения с Валентин. Той беше нейният избор и за ерген, на когото да даде роза. И макар да обърка името му, като го нарече Ивайло, двамата демонстрирах изключителна близост. Всичко приключи в момента, в който той й оправи провокативно предложение.

Той дори спомена възможността да заминат в Германия, да имат деца и да живеят на помощи. Това предложение не се хареса особено на Емили, но това, което последва я отблъсна категорично.

Ергенът смело сподели своите сексуални предпочитания, както и предложи на участничката да снимат свои собствени интимни „филмчета“, от които да изкарват допълнителен доход. Това не се понрави на старозагорката и тя бързо се отдели от ергена от Бургас.

