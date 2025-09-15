Емили и Валентин бързо се превърнаха в една от най-колоритните двойки още в началото на първия сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Двамата започнаха да демонстрират своите симпатии един към друг кратко след като решиха да се мачнат. Въпреки близостта, която често показваха, настъпиха проблеми в рая.

В епизод 7 двамата се отдадоха на задълбочен разговор край басейна. Валентин ѝ предложи да ѝ покаже как се плува, но темата постепенно пое в съвсем различна посока.

Той я пита колко деца би искала да има, като и по този въпрос бяха на едно мнение – 5 или 6.

„Аз ти предлагам да направим 12“, каза Валентин.

Той дори спомена възможността да заминат в Германия, да имат деца и да живеят на помощи. Това предложение не се хареса особено на Емили, но това, което последва я отблъсна категорично.

Ергенът смело сподели своите сексуални предпочитания, както и предложи на участничката да снимат свои собствени интимни „филмчета“, от които да изкарват допълнителен доход. Това не се понрави на старозагорката и тя бързо се отдели горе, за да обмисли предложението.

Целият им разговор – вижте в следващото видео.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK