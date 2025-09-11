Емили Шишкова е не само участникът, който пръв влезе в новия сезон на романтичното риалити "Ергенът: любов в рая". Тя определено се наложи и като най-ексцентричната сред дамите – с провокативното си поведение и колоритна визия.

Всъщност 27-годишната Емили е ярък представител на съвременното общество, което робува не на съдържанието, а на формата. Може би липсата на увереност или желанието да се впише в определен типаж я тласкат към множество корекции. Тя споделя, че е реконструирала носа си, скулите, брадичкате, устните, гърдите и дори зъбите. Освен това има екстеншъни и татуировки.

Прави всичко това, защото е общоприето.

Преди естетичните корекции, Емили, разбира се, е изглеждала доста по-различно. В социалните мрежи се появиха снимки от ученическите ѝ години, на които е почти неузнаваема – с руса коса, доста по-слабо, издължено лице и значително по-скромни форми.

Единствената корекция, която има още от този период, е хиалуронът, поставен в устните. Както и част от татусите.

Но днес няма и помен от някогашното момиче. Емили сега е зряла жена, която има цели. „Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш четат от помагала", категорична е тя. Вероятно затова и в момента следва право – и се е отдала единствено на учението, без да работи. Въпреки че обича да харчи пари, както самата казва.

Да си припомним провокативния начин, по който Емили влезе в риалити шоуто "Ергенът: любов в рая":



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK