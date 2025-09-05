Второто издание на програмата A1 STEMfem Junior приключи тази седмица с участието на 45 ученички от 10., 11. и 12. клас от цялата страна. В продължение на шест месеца те преминаха през обучения и решаваха реални бизнес казуси под ръководството на 22 жени-ментори – мениджъри на ключови позиции в А1. Програмата им даде възможност да развият професионална увереност, да натрупат практически умения и да погледнат към нови кариерни хоризонти. Всички участнички получиха сертификати за успешно завършване, а част от тях вече започнаха стаж в А1.

През последните месеци ученичките работиха по индивидуални цели и проекти съвместно със своите ментори. В допълнение към практическите задачи те преминаха разнообразни обучения – от емоционална интелигентност и ефективна комуникация до киберсигурност, дигитален маркетинг и работа с MS Excel. Участничките се включиха и в доброволческа акция за облагородяване на учебната среда в 100 ОУ „Найден Геров“.

„Гордеем се с втория випуск на A1 STEMfem Junior. Младите момичета показаха силна мотивация, любознателност и желание за развитие. Благодарим на 22-те мениджърки от екипа на А1, които се включиха като ментори и споделиха знания и опит. Убедена съм, че начертахме пътя на тези ученички към това да се превърнат в бъдещи лидери в технологичния свят,“ заяви Миглена Узунова-Цекова, старши директор „Човешки ресурси“ в А1.

От своя страна менторите споделят, че програмата доказва как дори най-сложните теми могат да се предават по достъпен и вдъхновяващ начин и че усилията са реална инвестиция в бъдещи лидери. Самите участнички също определят опита като ценен – те оценяват практичната насоченост на обученията, възможността да работят с ментор и новите приятелства, които са изградили.

Успехът на A1 STEMfem Junior идва на фона на тревожни тенденции – хиляди млади хора в България нито учат, нито работят, докато бизнесът изпитва остър недостиг на специалисти в области като киберсигурност, изкуствен интелект и инженерни науки. В същото време младите хора търсят сигурност, уважение и екипна среда, а момичетата – и равнопоставеност, подкрепа и смисъл в професията. На този фон STEMfem Junior създава среда, в която интересът към технологиите може да се превърне в реална кариерна перспектива.

С второто си издание A1 STEMfem Junior се утвърди като значима инициатива за насърчаване на момичета да следват своите интереси в технологиите и да изграждат увереност за бъдещата си професионална реализация. Програмата затвърждава ролята на А1 като партньор в изграждането на следващото поколение жени - лидери.

*Проучване на Global Metrics 2024, изследващо нагласите на новото поколение в градовете в България. Проведено е в края на 2024 г. сред над 400 млади хора между 15 и30 години, по поръчка на H4H Solutions.