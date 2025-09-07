Цитонамазката е животоспасяващ скринингов инструмент за рак на маточната шийка. Този тест може да открие анормални клетки в шийката на матката, преди те да се превърнат в ракови. Важността на изследването не трябва да се подценява или отлага твърде дълго.

За какво се прави цитонамазка?

Тестът проверява за рак на маточната шийка, потенциално предракови клетки в шийката на матката.

Човешки папиломен вирус (ЧПВ) е често срещана полово предавана инфекция (ППИ), която увеличава риска от рак на маточната шийка. Има много различни видове HPV. Не всички причиняват рак.

Цитонамазката, позната още като Пап тест, не може да открие ППИ като гонорея и хламидия, но може да открие неща като трихомонади, бактериален свръхрастеж или гъбични инфекции. Обикновено лекарите извършват тестове за гонорея и хламидия отделно от Пап теста.

Колко често се ходи на цитонамазка?

Честота на теста зависи от много фактори, включително възрастта, здравословното състояние и резултатите от последното изследване или ЧПВ тест. Повечето жени не се нуждаят от цитонамазки след 65-годишна възраст.

Обикновено се извършват цитонамазки:

Преди 21-годишна възраст: Не е необходимо. (Рискът от рак на маточната шийка е много нисък преди 21-годишна възраст.)

Не е необходимо. (Рискът от рак на маточната шийка е много нисък преди 21-годишна възраст.) От 21 до 29 години: На всеки 3 години.

На всеки 3 години. От 30 до 65 години: На всеки три години само с Пап-тест или на всеки пет години с ко-тест за Пап-тест/ЧПВ.

На всеки три години само с Пап-тест или на всеки пет години с ко-тест за Пап-тест/ЧПВ. След 65-годишна възраст: Не е необходимо, ако никога не сте имали анормални цервикални клетки или рак на маточната шийка и сте имали три нормални резултата от предходни изследвания подред през предходните десет години.

Снимка: iStock

Някои фактори предполагат по-чести скринингови прегледи, в това число и такива след 65-годишна възраст. Някои от тях са:

Наличие на вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ) или отслабена имунна система от друго състояние или лечение като химиотерапия.

Излагане на диетилстилбестрол (DES) по време на развитието на плода (биологичната ви майка е приемала лекарството). Медицинските специалисти са го предписвали на бременни жени до около 1971 г.

Наличие на анамнеза за рак на маточната шийка.

Наличие на анамнеза за нередовни цитонамазки.

Снимка: iStock

Как да се подготвите за изследването

Някои неща, които правите в дните преди цитонамазката, могат да повлияят на резултатите от теста. За най-точни резултати трябва:

Не правите вагинален секс два дни преди прегледа.

Не използвайте тампони, вагинални кремове или лекарства, противозачатъчни пяни или желета, лубриканти или душове поне два дни преди теста.

Запишете час за преглед след края на менструацията. Ако имате менструация в деня на прегледа или подозирате, че ще я получите, свържете се с вашия лекар, за да видите какво според него трябва да направите.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

