Ароматни, златисти и често подценявани – дюлите са богатството на есента. Освен че придават неповторим вкус на сладка, компоти и печива, те са богати на изключително много полезни вещества, които доказано подобряват здравето.

В сезона им (от края на септември до ноември) дюлите са не само вкусен плод, но и естествено средство за здраве и тонус. Ето всичко, което трябва да знаете за техните полезни свойства:

Хранителни стойности

Дюлите съдържат фибри и няколко основни витамина и минерала, което ги прави перфектната хранителна добавка към почти всяка диета.

Една дюля от 92 грама осигурява:

Калории: 52

Мазнини: 0 грама

Протеини: 0,3 грама

Въглехидрати: 14 грама

Фибри: 1,75 грама

Витамин C: 15% от дневната стойност (ДС)

Тиамин (витамин B1): 1,5% от ДС

Витамин B6: 2% от ДС

Мед: 13% от ДС

Желязо: 3,6% от ДС

Калий: 4% от ДС

Магнезий: 2% от ДС

Въпреки че не са изключително богати на някакво специфично съединение, дюлите предлагат широк спектър от хранителни вещества за много малко калории.

Овладяват гаденето по време на бременност

Някои от най-честите симптоми по време на ранна бременност са гадене и повръщане. Някои изследвания показват, че дюлите могат да помогнат за облекчаване на тези симптоми, пишат от Healthline.

Едно проучване при 76 бременни жени отбелязва, че 1 супена лъжица (15 мл) сироп от дюли е значително по-ефективна от 20 мг витамин B6 за намаляване на гаденето, предизвикано от бременност.

Въпреки че тези резултати са обещаващи, са необходими още изследвания.

Облекчават храносмилателни проблеми

Дюлите отдавна се използват в народната медицина за лечение на различни храносмилателни разстройства.

Последни изследвания показват, че екстрактът от дюля може да предпази чревната тъкан от увреждане, свързано с възпалителни заболявания на червата, като улцерозен колит.

Могат да излекуват стомашни язви

Ранни изследвания показват, че растителните съединения в дюлите могат да помогнат за предотвратяване и лечение на стомашни язви.

В проучване в епруветка, сокът от дюля инхибира растежа на H. pylori, бактерия, за която е известно, че причинява стомашни язви.

Междувременно, проучване при плъхове установи, че екстрактът от дюля предпазва от стомашни язви, предизвикани от алкохол.

Могат да намалят симптомите на киселинен рефлукс

Няколко проучвания показват, че сиропът от дюля може да помогне за овладяване на симптомите на гастроезофагеална рефлуксна болест, известна още като киселинен рефлукс.

7-седмично проучване при 80 деца с киселинен рефлукс установи, че ежедневният прием на добавки със сироп от дюля е толкова ефективен, колкото и лекарствата, които традиционно се използват за облекчаване на симптомите на това състояние.

В проучване при 137 бременни жени, доза от 10 mg сироп от дюля, приемана след хранене, също е доказано, че е толкова ефективна, колкото и традиционните лекарства за облекчаване на симптомите на киселинен рефлукс.

Предпазват от определени алергични реакции

Дюлите могат да облекчат различни алергични симптоми, като потискат активността на определени имунни клетки, отговорни за алергичните реакции.

Проучвания върху мишки отбелязват, че екстрактите от плодове и семена на дюля могат да предотвратяват и лекуват изкуствено предизвикан алергичен дерматит. Все още не е ясно дали те биха имали същия ефект при хората.

Поддържат имунитета

Няколко проучвания в епруветка показват, че дюлите имат антибактериални свойства, които могат да помогнат за предотвратяване на свръхрастеж на някои вредни бактерии, като E. coli и S. aureus.

Освен това, една дюля съдържа 15% от препоръчителния дневен прием на витамин C, който е от съществено значение за здрава и функционираща имунна система.

Един плод също така осигурява 6–8% от препоръчителния дневен прием на фибри. Препоръчителният прием на фибри поддържа здравословните бактерии, живеещи в храносмилателния тракт, известни като чревен микробиом. Поддържането на здрав чревен микробиом може да намали възпалението и да подобри устойчивостта към инфекции от вредни бактерии в храносмилателния тракт.

Как да ги включите в диетата си

За разлика от по-популярните плодове, дюлите рядко се консумират сурови. Дори когато са узрели, суровите дюли са много жилави и кисели, със стипчив вкус. Поради това повечето любители на дюли са съгласни, че плодът е най-добре да се яде сготвен.

Можете да ядете сготвена дюля самостоятелно или да я използвате за гарниране на овесени ядки, кисело мляко или печено свинско месо. Тя е и вкусна добавка към плодови тарталети и пайове.

Нещо повече, можете да си направите сладко от дюли. Трябва обаче да сте наясно със съдържанието на захар, тъй като сладкото е с високо съдържание на добавена захар и е лесно да се преяде.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист

