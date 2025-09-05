Царската туршия е една от най-популярните и обичани зимнини в България. Тя се нарича така, защото съдържа „от всичко по малко“ – разнообразие от зеленчуци, подредени цветно и богато в буркана, което създава усещането за царско изживяване, когато я поднесеш и хапваш от нея.

Как се прави царска туршия

За да се направи красива и вкусна царска туршия са нужни няколко зеленчука като карфиол, моркови, камби, зелени домати, краставички, целина, зеле. В различните региони на България, както и в различните семейства има предпочитания как да се комбинират зеленчуците и какво количество да се слага от всеки, но най-важно е разнообразието от тях, за да се получи цветен и вкусен буркан накрая.

Всички тези зеленчуци се нарязват на едри парчета в зависимост от особеностите на всеки от тях, нареждат се в буркан и се заливат със саламура (марината), която най-често е съставена от вода, сол, захар, оцет и подправки.

Изборът на подправки отново е индивидуален, но най-често използваните са дафинов лист, зърна черен пипер, чесън, магданоз, хрян и люти чушлета, ако се търси лека пикантност. Някои домакини слагат и мед, за да стане сладка.

Снимка: iStock

Съществуват 2 основни метода за приготвянето й. Единият е със студена марината, като при нея зеленчуците се измиват, нарязват и подреждат в буркан, след което се заливат с марината с аспирин и се оставя ферментацията да протече естествено.

Вторият метод е чрез гореща маринатата. Стъпките са същите, но саламурата трябва да заври на котлона и едва чак тогава да се изсипе в бурканите. След това те се обръщат с капачките надолу, за да се образува вакуум. Този вид туршии стават по-бързо.

Ако все още нямате своя изпитана рецепта за царска туршия, предлагаме ви тази лесна и изпитана рецепта.

Царска туршия

Снимка: iStock

Продуктите са за 5 буркана с вместимост 1700 мл.

Съставки

1,5 кг Карфиол

кг Карфиол 2 кг моркови

кг моркови 2 кг камби

кг камби 1 кг зеле

кг зеле зърна черен пипер

бахар

5 с.л. захар

с.л. захар 1/2 връзка целина

връзка целина 1,7 литра вода

литра вода 750 литра оцет

литра оцет 5 с.л. сол

Начин на приготвяне

1. Зеленчуците се нарязват на едри парчета и се смесват.

Зеленчуците се нарязват на едри парчета и се смесват. 2. На дъното на бурканите се пускат по няколко цели зърна черен пипер и бахар. След това се пълнят с нарязаните зеленчуци. За да стане плътно, може леко да ударите буркана в плота или да използвате лъжица, с която да натиснете зеленчуците отгоре.

На дъното на бурканите се пускат по няколко цели зърна черен пипер и бахар. След това се пълнят с нарязаните зеленчуци. За да стане плътно, може леко да ударите буркана в плота или да използвате лъжица, с която да натиснете зеленчуците отгоре. 3. Водата и оцетът се сипват в тенджера и се слагат да заврат.

Водата и оцетът се сипват в тенджера и се слагат да заврат. 4. Върху зеленчуците във всеки буркан се слага солта и се залива с горещата марината. Слагат се капачки на винт.

Върху зеленчуците във всеки буркан се слага солта и се залива с горещата марината. Слагат се капачки на винт. 5. Бурканите леко се разклащат, за да се разпредели сместа равномерно, след което се обръщат с капачката надолу. Подреждат се върху кърпа. Така престояват една нощ.

Вижте във видеото как във Враца правят зимнина:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK