Царската туршия е една от най-популярните и обичани зимнини в България. Тя се нарича така, защото съдържа „от всичко по малко“ – разнообразие от зеленчуци, подредени цветно и богато в буркана, което създава усещането за царско изживяване, когато я поднесеш и хапваш от нея.
Как се прави царска туршия
За да се направи красива и вкусна царска туршия са нужни няколко зеленчука като карфиол, моркови, камби, зелени домати, краставички, целина, зеле. В различните региони на България, както и в различните семейства има предпочитания как да се комбинират зеленчуците и какво количество да се слага от всеки, но най-важно е разнообразието от тях, за да се получи цветен и вкусен буркан накрая.
Всички тези зеленчуци се нарязват на едри парчета в зависимост от особеностите на всеки от тях, нареждат се в буркан и се заливат със саламура (марината), която най-често е съставена от вода, сол, захар, оцет и подправки.
Изборът на подправки отново е индивидуален, но най-често използваните са дафинов лист, зърна черен пипер, чесън, магданоз, хрян и люти чушлета, ако се търси лека пикантност. Някои домакини слагат и мед, за да стане сладка.
Съществуват 2 основни метода за приготвянето й. Единият е със студена марината, като при нея зеленчуците се измиват, нарязват и подреждат в буркан, след което се заливат с марината с аспирин и се оставя ферментацията да протече естествено.
Вторият метод е чрез гореща маринатата. Стъпките са същите, но саламурата трябва да заври на котлона и едва чак тогава да се изсипе в бурканите. След това те се обръщат с капачките надолу, за да се образува вакуум. Този вид туршии стават по-бързо.
Ако все още нямате своя изпитана рецепта за царска туршия, предлагаме ви тази лесна и изпитана рецепта.
Царска туршия
Продуктите са за 5 буркана с вместимост 1700 мл.
Съставки
- 1,5 кг Карфиол
- 2 кг моркови
- 2 кг камби
- 1 кг зеле
- зърна черен пипер
- бахар
- 5 с.л. захар
- 1/2 връзка целина
- 1,7 литра вода
- 750 литра оцет
- 5 с.л. сол
Начин на приготвяне
- 1. Зеленчуците се нарязват на едри парчета и се смесват.
- 2. На дъното на бурканите се пускат по няколко цели зърна черен пипер и бахар. След това се пълнят с нарязаните зеленчуци. За да стане плътно, може леко да ударите буркана в плота или да използвате лъжица, с която да натиснете зеленчуците отгоре.
- 3. Водата и оцетът се сипват в тенджера и се слагат да заврат.
- 4. Върху зеленчуците във всеки буркан се слага солта и се залива с горещата марината. Слагат се капачки на винт.
- 5. Бурканите леко се разклащат, за да се разпредели сместа равномерно, след което се обръщат с капачката надолу. Подреждат се върху кърпа. Така престояват една нощ.
Вижте във видеото как във Враца правят зимнина:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK