Туршията може да бъде не само вкусна, но и истинска украса за трапезата. Мая Гроздева от Исперих споделя своите малки тайни как превръща обикновените буркани зимнина в малки произведения на изкуството.

„Най-голямата играчка е изрязването на фигурките“, признава ни тя. Човечета, цветя и различни весели форми оживяват сред зеленчуците и носят настроение още щом погледнеш буркана.

Тайните на Мая Гроздева за красива туршия

Белият цвят в човечетата и цветята е направен от тиквичка.

Ръчичките и главичките на снежните човечета са свързани с клечки за зъби, за да не се разместват в буркана.

Линиите по листата на цветята Мая оформя и реже с детски инструменти за пластилин.

За очички са използвани зрънца черен пипер и бахар. „Пробивам леко тиквичката и натискам добре зрънцето за оченцето, защото иначе може да изплува!“ – разказва Мая.

Снимка: Личен архив

Зеленчуците са класическите за туршия – камби, моркови, карфиол, тиквички, зелени доматчета, а на места и малки дини.

Що се отнася до саламурата, Мая признава, че снимките са от преди години и не помни точната рецепта. „Мисля, че беше някаква студена и с аспирин, но не съм сигурна“, казва тя. Затова и насърчава всеки да подбира марината според вкуса си.

Снимка: Личен архив

„Особено децата много се радват на такива кулинарни удоволствия!“ – допълва тя. А като гледа колко хора се впечатляват от веселите ѝ туршии, признава: „То и аз май ще се хвана пак да си направя.“

Мая ни споделя и своята изпитана рецепта за най-вкусната туршия, която е правила. Тя е за компотен буркан тип „Омния“:

Оцет до резката на дъното

1 с.л. сол

4 с.л. захар

3 таблетки аспирин

Снимка: Личен архив

Аспиринът, солта и захарта първо се разтварят в оцета. След това сместа се излива върху зеленчуците, а бурканът се долива със студена вода. Няколко дни подред бурканите трябва да се разклащат, за да поемат зеленчуците вкуса. По желание може да се добавят магданоз, целина или всякакви подправки според вкуса.

