Селена Гомес изглежда е готова да посрещне есента и то с перфектният маникюр. Цветът върху ноктите на певицата стана популярен в мрежите през последните дни и сега всички момичета търсят аналог на същия лак, който е използвала звездата.

Още миналата година тя се насочи към топлите, наситени нюанси на сезона с керемидено червено, нежно карамелено и опушен топаз. И както много от нас, Селена Гомез очевидно не може да се насити на топлите, джинджифилови нотки, защото тази година носи друга версия на подобен оранжев маникюр, в цвят, наподобяващ "препечена тиква".

Едновременно класически и неизбежно модерен, този наситен цвят е зашеметяващ избор за нокти с всякаква дължина, както видяхме от Instagram Story, публикувано от самата звезда в понеделник.

На снимката се виждаше нокътя на палеца и показалеца ѝ. След големия интерес, който предизвика този красив нюанс от снимката, маникюристът Том Бачик каза пред изданието Allure, че е PLA гел лак в нюанс 262, известен още като "Trick or Treat Yo' Self".

Снимка: https://www.instagram.com

Лятото не е приключило официално, но ако вашето есенно настроение е започнало по-рано, то този нюанс е перфектният избор за следващото ви посещение в салона.

Ако търсите обновяване на ноктите, което е шик, семпло и сезонно, можете да замените полупрозрачните бежови цветове с "препечен маникюр". Той е също толкова универсален и определено е идеален за есента.

Ако пък все още не сте съвсем готови да изпратите слънчевото лято, то можете да заложите на друг цвят, който отново постави името на певицата в заглавията.

По-светлият дизайн маникюр на Гомес внася неутралния вид и в по-хладните месеци. Маникюристът ѝ Бачик сподели в Instagram, че е използвал лака за нокти Essie Special Effects Polish в цвят "Liquid Sunrise" - наситено бежов неутрален цвят с фин перлен блясък, който създава сатенено-хромиран ефект.

Снимка: https://www.instagram.com

Резултатът е класически и елегантен - с гланцов, топъл неутрален цвят, който все още се усеща обикновен, но с уютен, "карамелизиран привкус".

Каква е забраната в маникюрите - вижте в следващото видео.

