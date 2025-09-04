Гел лакът отдавна е любим избор на жените, които искат красив и издръжлив маникюр без нужда от ежедневно подновяване и поддръжка. Но колко точно дни може да се радваме на перфектния му вид?

Издръжливост на гел лака

Гел лакът се нанася подобно на класическия лак, но благодарение на процеса на изпичане в UV и LED лампи, той издържа много повече. Добре направеният гел маникюр трябва да издържи между 10 дни и 2 седмици, а понякога и по-дълго. По-дългото носене на гел лак не е препоръчително и от гледна точка на естетиката – нокътят расте, а с него и лакът.

За разлика от обикновения лак, гел лакът запазва идеалния си външен вид през цялото време. Той е по-устойчив на отчупване и олющване.

Снимка: iStock

Това колко дълго ще издържи гел лакът се влияе от важни фактори като използваните материали, техниката на нанасяне и от индивидуалните дадености на ноктите.

Фактори, които влияят

Състояние на ноктите – ако са тънки, чупливи или „мазни“, лакът може да се отлепи по-бързо.

– ако са тънки, чупливи или „мазни“, лакът може да се отлепи по-бързо. Качество на продуктите – професионалните марки и правилната база удължават живота на маникюра.

– професионалните марки и правилната база удължават живота на маникюра. Ежедневни дейности – домакинска работа без ръкавици, често миене на съдове или работа с химикали може да съкрати издръжливостта.

– домакинска работа без ръкавици, често миене на съдове или работа с химикали може да съкрати издръжливостта. Правилно запечатване – ако при нанасянето не са добре запечатани върховете на ноктите, лакът ще се обели по-рано.

Когато маникюристите нанасят гел лак, те не просто ви лакират, а оформят архитектурата на нокътя, която не само го прави да изглежда добре, но и допринася за издръжливостта на покритието.

Снимка: iStock

Ако ноктите ви растат по-бързо от обикновено, може да се наложи смяна на лака на по-кратки периоди. Това се обяснява с т.нар. „стрес зона" на нокътя – мястото, където най-често се чупи. Когато гел лакът се измести и натежи към свободния край, архитектурата се променя и има риск от счупване.

Какво се случва, когато носите гел лак повече от 1 месец

С течение на времето връзката между нокътя и лака отслабва, а базата остарява. Това неминуемо уврежда естествения нокът. Възможно е под самото покритие да се получат въздушни „джобове“, които остават скрити, докато не започне свалянето на материала. В тях започват да влизат влага и мръсотия, които са идеална среда за развитие на гъбички и бактерии.

Снимка: iStock

Вижте във видеото съветите на маникюристката Катя Райкова:

