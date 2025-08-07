Съществува богат асортимент от цветови опции, от които може да избираме, когато си правим маникюр. Но има и друг избор, на който трябва да направим – вида на маникюра.

От традиционния лак за нокти до по-издръжливите варианти като гел и маникюр с пудра, всеки има своите предимства, недостатъци и дълготрайност.

Традиционен лак: 1 седмица

Той е основоположникът на тази разкрасяваща процедура. Създава тънък филм върху нокътя – и с висококачествен лак, правилна подготовка и добър топ лак, може да издържи до седмица, преди да започне да се излющва.

Според специалистите, от съществено значение е състоянието на нокътя – колко е здрав и поддържан. А положителното на процедурата е, че е лесна за изпълнение у дома и дори в движение. Поради това е евтина и достъпена като вариант.

Гел лак: 2 седмици

Гел лакът е цветно покритие, което се втвърдява под въздействие на ултравиолетова светлина. В резултат на това той се „изпича“ и издържа повече от две седмици, осигурявайки здравина и блясък, които не се влияят от времето.

Гел лакът обикновено е по-лек в сравнение с маникюра с потапяне и акрил лака. Освен това е и сравнително лесно да се нанесе самостоятелно у дома, стига да имаме нужната LED система.

Маникюр с пудра: 2 до 4 седмици

Пудрата е на акрилна основа, превърната в прахообразна форма и съдържа цвета или пигмента. Нанасянето става чрез потапяне на нокътя в пудрата и последващо залепване с лепилоподобен основен слой.

Този вид маникюр може да издържи от две до четири седмици, в зависимост от нанасянето, последващите грижи и растежа на ноктите. Основният недостатък е, че материалът е по-твърд и по-дебел - което, въпреки, че това му позволява да издържи по-дълго, води до по-малко естествено усещане. Като цяло е предимство за хората с естествено по-тънки и слаби нокти.

Снимка: Pinterest.com

Акрилни нокти: 2 до 4 седмици

Те са смес от прах и течен мономер, които се комбинират в гъста маса, оформена върху ноктите с четка и след това изсушени на въздух. Предимството, освен, че не се използва UV лапмпа, е че маникюрът удължава и придава форма на ноктите, нуждаещи се от подобрение.

Услугата се предлагана само от професионалисти, в специализирани салони. Ноктите, изработени по тази техника, издържат няколко седмици, в зависимост от състоянието на нокътя, подготовката и дължината.

Американките са с най-дълги нокти. Защо - вижте във видеото:

