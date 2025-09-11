Да си родител не е никак евтино удоволствие, но британският милионер Бари Дрюит-Барлоу доказа, че е готов да плати „сериозни пари“, за да осигури на децата си не просто добър живот, а и външност, достойна за модния подиум.

54-годишният бизнесмен, чието състояние се оценява на 200 милиона долара, призна, че е дал 50 000 долара на професионален модел, за да използва нейните яйцеклетки и така да предаде „съвършени гени“ на бъдещите си наследници.

„Никой не иска грозно дете,“ категоричен е Дрюит-Барлоу в телевизионно предаване. Той и неговият годеник, 31-годишният Скот Хътчинсън, забелязали избраният донор на модно шоу в Маями и веднага решили, че именно тя трябва да бъде „генетичната основа“ за техните деца.

Красотата преди всичко

„Беше изцяло заради външния ѝ вид,“ откровен е бизнесменът. „Казах на Скот: Тя е зашеметяваща!. Краката ѝ сякаш бяха безкрайни.“

Снимка: Instagram

Двамата са родители на Валентина (2020) и Ромео (2022) – деца, за които те твърдят, че носят най-доброто от външността на модела.

Критиките

Изповедта му предизвика бурни реакции онлайн. Част от потребителите в социалните мрежи подкрепят идеята, че родителите имат право да избират „най-доброто“ за децата си. Други обаче определят подхода като „ужасен“, „суетен“ и „най-странното нещо, което са чували“.

Снимка: Instagram

Някои дори сравняват решението му с нашумялото селективно размножаване с цел създаване на „по-добри“ хора.

„Купувам си бебе – и какво от това?“

Дрюит-Барлоу, който през 90-те години заедно с бившия си съпруг Тони стана първият гей баща във Великобритания чрез сурогатство, твърди, че няма от какво да се срамува.

„Да, хората казват, че просто купувам бебе,“ признава той. „Но честно – повечето хора биха могли да прекарат месец на лекарства и да получат 50 000 долара за няколко ембриона.“

Снимка: Instagram

И добавя: „В един честен свят всеки иска децата му да имат шанс. Красотата помага. Защо да лъжа? Не ми пука какво мислят хората“

Въпреки бурните критики, милионерът остава непреклонен. „Може би звучи грубо, но аз казвам истината. Понякога получаваме деца, които не са красиви, и тогава просто продължаваме напред. Не ме интересува, ако това дразни някого.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK