Актрисата Катрин Кели Ланг, която е най-известна с ролята си на Брук Лоугън в сериала „Дързост и красота“, се появи на червения килим на кинофестивала във Венеция за прожекцията на филма „Ri Gua Zhong Tian” („The Sun Rises On Us All“).

64-годишната Катрин разкри новата си по-къса прическа именно по време на фестивала. Актрисата блестеше в приказна светлосиня рокля, дълга до земята, която имаше за акцент ефектни блестящи елементи. Най-впечатляващият аксесоар, който допълваше визията й, бяха обувките, които са на българския бранд „Ингилиз“ от Пещера. Моделът е Paula и представлява ефектни сандали в сребристо с висок ток. Цената им е 705 лева, но в момента са в разпродажба за 352 лв.

Актрисата от „Дързост и красота“ не пропусна да отбележи събитието от червения килим в социалните си мрежи, както и да спомене на кои марки дължи перфектния си външен вид – в това число беше спомената и българската марка обувки.

Снимка: Getty Images/Instagram

Катрин Кели Ланг не е първата знаменитост, която се доверява на българската обувна фирма. През май холивудската знаменитост Анджелина Джоли също избра бранда „Ингилиз“ за появата си на кинофестивала в Кан.

Снимка: Getty Images

Певицата Кейти Пери пък допълни сценичната си визия с ръчно изработените обувки в Пещера по време на концерт през март месец тази година.

Актрисата Кари Ъндърууд също се довери за перфектния си външен вид и избра българската марка по време на встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари.

Вижте във видеото интервю с легендарния Рич от "Дързост и красота" - Рон Мос:

