Стана горещо! Емили и Вальо от "Ергенът: Любов в рая" опасно близки на плажа (ВИДЕО)

Емили и Вальо от "Ергенът: Любов в рая" се впускат във вълнуващо приключение заедно - снимат клип. Интимен и романтичен, със страстни целувки - двамата определено си станаха опасно близки по време на снимките.

Двамата участници имаха специална задача - да заснемат романтичен клип. Водещи моменти във видеото бяха любовта, близостта и нежността между двама влюбени. С изваяни тела и много татуировки, те определено успяха да впечатлят зрителите. На врата на Вальо дори се вижда ясно татус на сърп и чук, а от своя страна, Емили пък впечатли с изцяло татуиран гръб.

"Най-хубавият момент за мен беше, когато Емили си свали горнището", споделя открито Вальо.

Двамата стигат до истински горещи моменти по време на снимките. Вальо я прегръща силно през кръста и целува врата й страстно. Самата Емили изразява радостта си от ласките на русокосия участник.

"Аз съм в рая!" - отбелязва тя.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Повече от горещите сцени вижте във видеото тук и най-отгоре: