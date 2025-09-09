И четвърти епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" бе зареден с много емоции и неочаквани обрати. Някои от участниците все по-смело заявяват интереса си един към друг и флиртуват открито. Други пък почти прекратяват доскорошните си близки отношения.

Срещата на Лили Естер и Йовица продължава по-дълго от очакваното. А когато се връщат, впечатление прави, че се държат за ръце. Това може би оставя известно разочарование у Филипа. Което обаче не продължава дълго – малко по-късно на „четири очи“ Йовица ѝ споделя неща, които я правят истински щастлива.

Щастлива е и Натали, след като Калоян я кани на лична среща. По-късно тя споделя, че наистина има интерес към счетоводителя.

Любопитни са и отношенията между Шермин и Красимир. Двамата прекарват цялата вечер във взаимната си компания. Дори нещо повече - моделът е в прегръдките на бизнесмена. И си споделят редица интимни неща, или по-точно Шермин казва как си представя живота си с Краси. Всичко изглежда добре, до момента, в който отсича: „Той е пример за това да имаш бицепси, но не и обща култура.“

В имението на любовта се появява ново лице. Това е Валентин – 22-годишен млад мъж, който веднага се откроява със самочувствие и директност. Смело казва, че "гледа да се навира навсякъде" – и дори бургаският му диалект не го спира, напротив, смята, че е част от чара му.

И Валентин съвсем не губи време и започва да кани момичетата на среща – без притеснения и задръжки. Изборът му се спира на Емили, която с охота приема предложението му, особено на фона на липсата на интерес към нея от страна на Неделчо.

Това предизвиква одумки сред останалите участници – Габи бърза да определи Емили като „бивша съпруга“, визирайки именно доскорошните ѝ близки отношения с Неделчо.

Но Емили явно бързо забрави поп-фолк диджея от Карлово и се любува на компанията на Валентин. Двамата започват непринуден разговор, изпълнен с комплименти и закачки.

