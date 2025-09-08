Валентин вече е в имението на любовта и съвсем не си губи времето. Той кани много от момичетата на среща – без каквито и да е притеснения и задръжки.

„Не смятам, че някой ми е конкуренция“, заявява 22-годишният мъж. „Аз ги превъзхождам с визия, стил и чар. Мисля, че съм много добър сваляч“, не спира със суперлативите по свой адрес Валентин.

Едно от момичетата, които бърза да покани е Емили. Тя с охота приема предложението, което предизвиква одумки сред останалите участници. „Я, жена ти“, веднага коментира Габи, бързайки да добави и определението „бивша“.

„Как жена ми? Обърка се“, отговаря привидно спокойно Неделчо.

Снимка: bTV

Но независимо дали Неделчо е притеснен или не, Емили се любува на компанията на Валентин. Двамата започват непринуден разговор, изпълнен с комплименти и закачки. „Красив си“, казва Емили. „Благодаря, и ти си много красива“, отговаря Вальо.

Как се развиват отношенията между двамата и докъде успяват да стигнат – гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK